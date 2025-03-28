السفير حاتم رسلان: 15 مليار دولار قيمة الاستثمار الخارجي لمصر

قال حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، إن التشريعات والاهتمام بالصناعة والحوافز الاستثمارية ستنعكس على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يوفر فرص عمل ويخفض البطالة ويحفز عجلة الإنتاج، متابعًا: الفترة القادمة هناك تركيز أعلى على الاستثمار الخارجي وهو الحل في الوقت الحالي للخروج من الأزمات الدولارية.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات تلفزيونية"، أن مصر بها استثمار عقاري جيد، معقبًا: "أتمني أن يكون هناك استثمارات قوية في جميع القطاعات".

وأشار إلى أن أي استثمارات مصرية خارجية ستعود بالنفع على مصر لأنها ستشغل عمالة مصرية وقوة ناعمة لمصر، فالاستثمار الخارجي لمصر في دول إفريقيا من 10 إلى 15 مليار دولار، متوقعا أن يزيد خصوصا مع الاهتمام بهذه النوع من الاستثمار.