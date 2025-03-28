أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية

توقيع عقد باستثمارات 1.65 مليار دولار لإنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس"



لقاء مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة



توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات



مناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات



المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 مارس، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية.



وجاء في الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، شمل عقد اجتماع لاستعراض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الطاقة في الصيف المقبل، حيث تم عرض الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف، كما تم تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل.

ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على طلب إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة برج العرب ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق والكابلات على مساحة 40 فدانًا، في حين تم استعراض خطة استغلال أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة).

وتطرقت الإنفوجرافات إلى لقاء رئيس الوزراء، مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث أكد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، كما أوضح سيادته أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها.

وتضمنت أنشطة رئيس مجلس الوزراء أيضًا هذا الأسبوع، المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، ومشروعات متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.



وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، عقد اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، حيث أكد أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات وستعمل على تذليل أي معوقات والتنسيق مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق المستهدفات، كما أشار إلى استعداد الحكومة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعي لتطويرها وإدارتها.

يأتي هذا فيما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات، مؤكدًا أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال.



بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا للإنفوجرافات، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 1.65 مليار دولار، حيث يهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ وتنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، وتصل مساحة المشروع إلى 3.75 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.



وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، فيما تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.



وأخيرًا، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، حيث أوضح خلال الاجتماع أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيس للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي.