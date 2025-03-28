هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة أوبتاسيا للإسكواش

واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة أوبتاسيا للإسكواش، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في نصف النهائي على منافستها جاسمين هاتون، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-4، 11-6، 11-8 في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه ساتومي واتانابي، المصنفة الثالثة عالميًا، في لقاء حاسم يوم 29 مارس، الذي تسعى من خلاله للتتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة أوبتاسيا تُعد واحدة من أبرز البطولات الدولية في الإسكواش، حيث يشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبات في العالم، بإجمالي جوائز يبلغ 118 ألف دولار أمريكي، وتُقام في نادي ويمبلدون بلندن.