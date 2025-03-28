وزير الكهرباء: فرق طوارئ وخدمات متنقلة خلال إجازة عيد الفطر

تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا مفصلًا حول خطة العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي تشمل استمرار العمل بمراكز خدمة العملاء، ومد ساعات العمل بها، إضافة إلى تكثيف فرق الطوارئ ولجان المرور والمتابعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة التشغيل.

2.3 مليون بلاغ وطلب خلال الشهور الماضية

استعرض التقرير مؤشرات الأداء لمنظومة خدمة العملاء، حيث تلقى القطاع نحو 2.3 مليون بلاغ وطلب وشكوى خلال الأشهر الماضية، شملت خدمات متنوعة، وتمت متابعة سرعة الاستجابة لها وتحليل زمن إزالة أسباب الشكاوى، مع مراجعة كفاءة قنوات التواصل المختلفة، ومنها الخط الساخن 121، والتطبيقات الذكية مثل "صور مشكلتك" و"ارتفاع فواتير الكهرباء"، إلى جانب المنصة الإلكترونية الموحدة لتلقي الشكاوى.

465 مركز خدمة و9 سيارات متنقلة لخدمة المواطنين

أوضح التقرير أن الوزارة تدير 465 مركز خدمة، منها 161 مركزًا مطورًا بالهوية البصرية الجديدة، مع استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تشمل تسيير 9 سيارات متنقلة لخدمة المواطنين، حيث قدمت حتى الآن أكثر من 91 ألف خدمة، إلى جانب تعزيز الوعي بترشيد الاستهلاك والتصدي للمخالفات. كما تم تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لذوي الهمم، من خلال إطلاق برامج تعريفية واستخدام تطبيق "واصل" للصم والمكفوفين.

رفع جاهزية فرق الطوارئ خلال العيد

وجه وزير الكهرباء بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال العيد، وتشكيل فرق عمل بكل شركة لمتابعة الأداء والاستجابة السريعة لأي بلاغات. كما تم تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة، ومتابعة فورية للبلاغات عبر الخط الساخن والمنصة الإلكترونية.

وأكد التقرير أن رؤساء شركات الكهرباء يتابعون بشكل مباشر مراجعة الخطوط والشبكات، مع استمرار المرور على مكونات الشبكة والتأكد من كفاءة المعدات، لضمان تقديم خدمة كهربائية مستقرة خلال الإجازة، استعدادًا لفصل الصيف وتحقيق استدامة التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية.