الرئيس الإماراتي يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر

أجري الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا، بشيخ الأزهر أحمد الطيب، هنأ فيه الطيب بمناسبة عيد الفطر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة.

كما أجري بن زايد اتصالات هاتفية مع كل من، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، هنأهم بعيد الفطر.

وأعرب الرئيس الإماراتي عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة، سائل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات، وينعم على الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.