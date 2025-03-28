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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار.. شاهد

وزير الدفاع يشارك
وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثالث الميدانى الإفطار
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شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، تناول وجبة الإفطار بقيادة الجيش الثالث الميدانى، وذلك بحضور الفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول  عبد المجيد صقر، تحيات وتقدير الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون التزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن الحفاظ على الكفاءة القتالية والإستعداد الدائم هو الضمان الحقيقى لتحقيق الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية فى ظل الأحداث الجارية التى تمر بها المنطقة، مطالبًا رجال القوات المسلحة بضرورة الارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قويًا للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم.

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