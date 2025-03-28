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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استئناف تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير مدينة العريش بعد عيد الفطر

مجلس مدينة العريش
مجلس مدينة العريش يستعرض الخطة الاستثمارية لمجلس المدينة
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أعلن مجلس مدينة العريش عن استئناف تنفيذ خطته الاستثمارية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار توجهات القيادة السياسية والتنفيذية نحو تنمية وتطوير المدينة، باعتبارها وجهة سياحية بارزة، ولإعادة طابعها الحضاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بضرورة رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في العريش، لتحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية.

وتتضمن الخطة أعمال رصف وتأهيل عدد من الشوارع الحيوية، أبرزها:

  • شارع مدرسة الزراعة، من شارع المطار وحتى حي الكرامة، شاملاً أعمال الإنارة.
  • شارع جسر الوادي الشرقي، شاملاً الأرصفة.
  • شارع الإعلام، ضمن خطة رفع الكفاءة والتطوير.
  • شارعي عمرو بن العاص وخالد بن الوليد (مرحلة أولى)، شاملاً الإنارة في حي الصفا.
  • شارع سوهاج، الممتد حتى الصنديري وشارع حلوان في حي السمران (مرحلة أولى)، شاملاً الإنارة.
  • منطقة الزهور، حيث ستشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة.
  • شارع مسجد الشهيد، من الدائري القديم وحتى الدائري الجديد.

وأكد المجلس أن هذه المشروعات تأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة العريش، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير المدن المصرية.

 

الطرق الرئيسية الخطة الاستثمارية شمال سيناء