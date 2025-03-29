أحمد خالد موسى: «أحمد السقا من أذكي نجوم جيله وفيفي عبده أضافت روحًا مختلفة»

قال المخرج أحمد خالد موسى، أن كل النجوم الذين شاركوا في مسلسل العتاولة حققوا نجاحًا كاسحًا وكل منهم له بصمة وتأثير.

وأضاف «موسى» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "وعلى سبيل المثال النجم أحمد السقا هو أذكى نجم في جيله؛ لأنه استطاع خلال مشواره الفني الكبير أن يحقق استمرارية ونجاحًا، ومشوارًا حافلا مع جمهوره وترك بصمة كبيرة بكل أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية في قلوب وأذهان الجميع".

وتابع: "هو من أقرب الشخصيات لقلبي ومؤثر للغاية في حياتي؛ لأنه شخص ملهم حيث إنني عملت معه من قبل وأنا مساعد مخرج وبعدها توالت الأعمال معه، وأيضًا الفنانة الكبيرة فيفي عبده أضافت روحًا جميلة ومختلفة في الجزء الثاني".