وكيل الصحة يطمئن على جاهزية مستشفى العريش العام

اطمأن وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور أحمد سمير بدر، على جاهزية الأطقم الطبية بمستشفى العريش العام، وذلك تزامناً مع رفع درجة الاستعداد مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وكذلك متابعة تنفيذ مشاريع التطوير، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الصحة لمستشفى العريش العام تزامنا مع رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء، ومتابعة سير العمل في المشروعات الجارية من أعمال تطوير ورفع كفاءة بمستشفى العريش العام.

رافق وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة الدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور محمد رمضان مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية الصحة واستقبل سيادته الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام.

وتفقد وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأقسام الداخلية،و الصيدلية والمعمل المشترك مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى التأكد من سير العمل وجاهزية الأطقم الطبية

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة مني ، أن هذه الزيارة تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه مديرية الشئون الصحية لتطوير القطاع الصحي، والمتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.