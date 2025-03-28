دراما رمضان 2025 قدمت أعمالًا استثنائية تركت بصمة جماهيرية ونقدية

قالت الإعلامية مارينا المصري إن موسم دراما رمضان 2025 كان استثنائيًا بحق، حيث قدم العديد من الأعمال التي تركت بصمات فنية وفكرية مميزة، فمنذ بداية عرض المسلسلات، برزت عناصر مختلفة لفتت الأنظار واستحقت التقدير، وكالعادة، يفرض العمل الجيد نفسه ويبقى في ذاكرة المشاهدين لفترة طويلة، هذا العام، شهدت الدراما المصرية لحظات مؤثرة، شخصيات متميزة، وأداءً تمثيليًا جعل بعض المسلسلات تحصد نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إلى جانب إشادات النقاد.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «بلاتوة القاهرة»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من بين الأعمال التي تركت أثرًا قويًا، كان مسلسل «ولاد الشمس» الذي ختم رحلته بحلقة وثائقية تناولت قصصًا حقيقية لشباب وفتيات عاشوا في دور الأيتام ثم واجهوا الحياة بمفردهم، هذه الحلقة لم تكن مجرد نهاية درامية، بل كانت بمثابة جرس إنذار يدعو إلى مزيد من الاهتمام والرعاية لهذه الفئة، كما قدم المسلسل نموذجًا ناجحًا لثنائي فني حقق انسجامًا كبيرًا، مما زاد من قوة تأثير العمل على الجمهور.

وأشارت إلى أن مسلسل «قلبي ومفتاحه»، أكد من جديد مدى دقة المخرج تامر محسن في تقديم أعمال درامية تحترم عقل المشاهد، من خلال اهتمامه بأدق التفاصيل في رسم الشخصيات وتقديم حبكة متماسكة، هذا المسلسل كان من بين الأبرز هذا العام، حيث نجح في لفت الانتباه منذ حلقاته الأولى واستمر في إثارة النقاشات حول قضاياه العاطفية والاجتماعية.

وأوضحت أنه في إطار البطولة الجماعية، جاء مسلسل «إخواتي» الذي جمع بين نيلي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشمشرجي، في قصة درامية توازت فيها أربع حكايات مترابطة داخل حبكة واحدة، الكاتب مهاب طارق استطاع تقديم سيناريو متوازن، فيما نجح المخرج أحمد شاكر خضير في إدارة البطولة الجماعية بطريقة مميزة جعلت المسلسل من أقوى الأعمال الدرامية لهذا الموسم.