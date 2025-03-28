رأس البر تتزين لاستقبال الوافدين في عيد الفطر بدمياط .. صور

قال الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ان مدينة ومصيف رأس البر تستعد لاستقبال زائريها فى عيد الفطر المبارك حيث تابع الدكتور محافظ دمياط، آخر استعدادات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يتردد على المدينة الآلاف من الزائرين خلال تلك الفترة لقضاء الاجازة .

ونفذت الوحدة المحلية برئاسة اللواء وائل الشربينى، عدد من الاستعدادات جاء أبرزها رفع كفاءة البوابة الغربية للمدينة والمنطقة المحيطة بها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، علاوة على تنفيذ أعمال رفع الكفاءة للحدائق والمساحات الخضراء وتعزيزها بالنباتات والزهور، هذا إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية الرمال وتمهيد الشاطئ ، كما تم وضع لافتات مضيئة فى بداية كل شارع رئيسى ، و كذا تعزيز الشوارع بالانارة و أيضًا رفع كفاءة ميدان النخيل و عدد من مداخل الشوارع الرئيسية ، كما كثفت الوحدة المحلية حملاتها لرفع مستوى النظافة العامة و رفع الاشغالات .

وتهيب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر السادة المواطنين بعدم نزول البحر خلال اجازة العيد لحين الانتهاء من تجهيزات الشاطئ مع بداية موسم صيف ٢٠٢٥ ولسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامتهم

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط خطة الاستعدادات المقررة بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك ووجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة و رفع درجة التأهب القصوى ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها على مدار 24 ساعة .

وأكد على أهمية وضع خطة متكاملة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة و التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية و ساحات صلاة عيد الفطر المبارك و انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المعديات والمراكب النيلية وضبط الحمولة المقررة بتراخيص المسطحات المائية ، موجهاً تعليماته إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية و بتكثيف الخدمات المرورية على السيارات فى الميادين والشوارع الرئيسية خاصة بمدينة رأس البر .