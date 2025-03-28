فيفي عبده: أنا مخدتش دور فريدة سيف النصر ونهاية العتاولة هتكون مفاجأة

قالت النجمة فيفي عبده إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في الجزء الثاني لمسلسل العتاولة.

وأضافت عبده في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: قد انتهيت من تصوير مشاهدي في المسلسل منذ يومين.

وأكدت قد قدمت دور مختلف تماماً لم أقدمه من قبل وفي نهاية حلقات المسلسل يشهد الدور به العديد من المفاجآت لا يتوقعها الجمهور و انتظروا القادم.

وبسؤالنا لها عما أُشيع إنها بديلة للفنانة فريدة سيف النصر وأخذت دورها فأكدت عبده بالمعني الدارج “ أنا مخدتش دور حد ولا أرضي أني أعمل كده أبداً فكل الفنانين والزملاء أكن لهم كل الاحترام والتقدير”.