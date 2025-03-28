أحمد خالد موسي: زينة نجمة كبيرة.. ووزان من أهم شخصيات باسم سمرة

قال المخرج أحمد خالد موسي، إنه استطاع خروج شخصيات العتاولة للجمهور بشكل مختلف هذا العام عن ما أعتاد الجمهور عليهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" : “خروج الشخصيات بهذه الطريقة للجمهور بالفعل هي مختلفة فزينة نجمة كبيرة و موهوبة للغاية وعلي المستوي الإنساني بيننا مساحة من الثقة الكبيرة لافتاً أما طارق لطفي فهذا ليس التعاون الأول بيننا فكان أول إخراج لي معه في مسلسل بعد البداية وعلي المستوي الإنساني فنحن قريبون للغاية من بعض وهو فنان عظيم ومن الفنانين الذين يسمعون جيداً وطريقة النقاش التعامل معه هادئة”.

وتابع: “بالنسبة لباسم سمره قد سبق وقدم اللون الشعبي سابقاً لكن شخصية وزان لأول مرة يقدمها وتعد من أهم الشخصيات التي قدمها في الدراما الشعبية، فأري أن الثقة التي تجمعني بهم هي سبب نجاح العمل”.