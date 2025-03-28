محافظ الجيزة: إزالة 14 دورًا مخالفًا مناور خرسانية لعقارين بميدان بورسعيد بالعجوزة

في أولى الإنذارات للمخالفين تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود إزالة 14 دورًا مخالفًا من مناور خرسانية في عقارين بمنطقة ميدان بورسعيد بحي العجوزة على مساحة 1450 مترًا مربعًا .

أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في إطار التوجيهات الدورية والمشددة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح باستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ومواجهتها بمنتهى الحزم والردع .

أوضح النجار أن المحافظة مستمرة في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية دون تهاون خلال العطلات والإجازات الرسمية وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إجتماع مجلس المحافظين الاخير لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء .

كلف محافظ الجيزة بتكثيف جهود الرصد من خلال المتابعات الميدانية للأحياء والمراكز إلى جانب التقارير الواردة من وحدة المتغيرات المكانية على مدار اليوم لرصد وضبط أي أعمال بناء مخالفة وتعديات والتعامل الفوري معها مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة .

أكد المحافظ على استمرار الحملات على مدار الساعة بالتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق الانضباط العمراني في جميع أنحاء المحافظة .

دعا محافظ الجيزة المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الانجراف وراء أعمال البناء العشوائية التي تهدد السلامة العامة وتعيق جهود التنمية .

https://youtu.be/-OU-pNnc_jA?si=4N9WvlK0AVTilxLI