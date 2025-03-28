مقتل 144 شخصا جراء الزلزال المزدوج في ميانمار

أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الجمعة، مصرع ما لا يقل عن 144 شخصا، وإصابة أكثر من 730 آخرين، في حصيلة أولية لخسائر الزلزال المزدوج.

جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العسكرية في ميانمار بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد صباح اليوم، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مبنى بفعل الزلزال، وفقدان الاتصال مع 90 آخرين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بوقوع زلزالين بقوة 7.7 و6.4 درجات على مقياس ريختر على بعد نحو 16 كيلومتر شمال غرب منطقة ساغينغ وسط ميانمار.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزالين وقعا على عمق قرابة 10 كيلومتر في باطن الأرض.

على إثرها، أعلنت إدارة الجيش بميانمار حالة الطوارئ في 6 مناطق بما فيها العاصمة نايبيداو وماندالاي.