موقف النني.. تشكيل الجزيرة ضد خورفكان في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة خورفكان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يحل فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره خورفكان بملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام خورفكان، حيث يبدأ أساسيًا في وسط الملعب، عكس المباراة الماضية، التي بدأها في قلب الدفاع.

شارك النني في 15 مباراة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 2 آخرين.

وتعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي خورفكان في المرتبة التاسعة وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل الجزيرة ضد خورفكان

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: خليفة الحمادي - مامادو كوليبالي - رافيل تاجير - إلياس لكريمي

خط الوسط: محمد النني - أحمد الحمادي - نسيم الشاذلي

وفي الهجوم: نبيل فقير - فينيسيوس ميلو - برونو دي أوليفيرا.