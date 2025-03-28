الجيش العراقي يُعلن مقتل 10 إرهابيين في عمليات استباقية بـ"صلاح الدين" وسط البلاد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قيادة عمليات شرق صلاح الدين، عمليات استباقية بهدف تأمين أجواء عيد الفطر المبارك في محافظة صلاح الدين وسط البلاد. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل عشرة إرهابيين.

وأوضح قائد عمليات شرق صلاح الدين، اللواء الركن علي مثجل المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العمليات استهدفت أوكارًا للإرهابيين في المحافظة، حيث تم قتل اثنين منهم، بالإضافة إلى ثمانية آخرين قتلوا في ضربات جوية ضمن منطقة المسؤولية.

وأشار المالكي إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار خطة أوسع لتأمين الحماية للأماكن العامة والمناطق الترفيهية خلال أيام العيد في مناطق الطوز وسليمان بيك وداقوق والمناطق المجاورة، مؤكدًا وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين قيادة عمليات صلاح الدين وقيادتي عمليات ديالى وكركوك لتحقيق هذا الهدف.