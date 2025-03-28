إلهام شاهين توجه رسالة للمخرج محمد سامي "تحتاج لهدنة"

وجهت الفنانة إلهام شاهين رساله إلى المخرج محمد سامي، وذلك بعد التعاون الذي جمعهما من خلال مسلسل "سيد الناس"، والذي شارك في السباق الرمضاني.

رسالة الفنانة إلهام شاهين

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع المخرج محمد سامي، وبعثت له برساله لتشارك بها الجمهور.

منشور الفنانة إلهام شاهين

وجاءت رسالة الفنانة إلهام شاهين "أخى الجميل و صديقى الجدع و إبنى الغالى، المخرج الرائع محمد سامى، سعدت جدا جدا بالعمل معك فى مسلسل سيد الناس".

وتابعت رسالتها "شكرا لإختيارى فى دور جديد مختلف تماما بالنسبه لى، شخصية إعتماد الهوارى علامه مميزة لها بصمتها فى مسيرتى الفنيه .. صحيح إنها شخصيه مستفزة و حاقده و غلاويه و شريرة و شلق و صوتها عالى و مزعجه .. و هذا هو التحدى .. تقديمى فى دور يعتبر مغامرة .. و قد تفاجأ به الجمهور .. و طبعا إعتماد لازم تتكره .. و أعتبر ده نجاح لتقديمى للشخصية".

وأكملت "أنا بشكرك على مجهودك و تعبك و إهتمامك بكل التفاصيل .. و أنا شاهده على المجهود الجبار لتجهيز العمل فى موعده .. و إنك كنت لاتنام أكتر من ساعتين تلاته .. و باقى اليوم شغل بلا لحظة هدوء أو راحه .. و أكيد إنت محتاج لأجازة و هدنه تلتقط فيها أنفاسك .. و أنا واثقه إنك ستعود لنا بعدها بعمل جديد و قوى لأنك تعودت على النجاح الكبير .. و ماشاءالله أعمالك هى الأكثر مشاهده فى رمضان .. ترتيبهم الأول و الثانى على منصة شاهد سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم".

واختتمت الفنانة إلهام شاهين رسالتها "أتمنى لك النجاح و التألق دائما .. و حقيقى من كل قلبى هتوحشنى جدا فنيا و إنسانيا .. و فى إنتظارك قريبا يا فنان يا جميل .. و ربنا يجمعنا دايما على كل خير".

يشار أن المخرج محمد سامي قد أعلن عن قرار اعتزال الإخراج الدرامي، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، والذي أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

شارك المخرج محمد سامي في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسلين وهم "إش إش" بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ومسلسل"سيد الناس"، بطولة الفنان عمرو سعد.