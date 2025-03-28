أحمد خالد موسي: لم أظلم فريدة سيف النصر ولا نية سيئة تجاه أي فنان

علق المخرج أحمد خالد موسي حول ما صرحت به الفنانة فريدة سيف النصر وأنه ظلمها بسبب خروجها من الجزء الثاني من مسلسل العتاولة وموتها في نهاية الجزء الأول ضمن أحداث المسلسل.

وقال موسي في أول تصريح خص به البوابة نيوز حول هذا الأمر: لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل التي صرحت بها ولكن سوف أعلق علي هذا الأمر لأول مرة من خلال حديثي مع "البوابة نيوز "وأوضح قائلاً: هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة وليس صحيحا تماماً ما صرحت به الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، والحقيقة تكمن في أن العام الماضي كان الكاست عبارة عن 40 شخصا، وهذا العام كذلك تمت الاستعانة بنجوم آخرين، وتم توظيف الأدوار وفقاً لسيناريو الجزء الثاني.

وأكد علاقتي مع الجميع طيبة وليس لدي أي نية سيئة تجاه أي فنان شارك في العتاولة ولا أظلم أي شخص وأنا لا أحب الخوض في هذا النوع من المشاكل علي الإطلاق.