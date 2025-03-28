مستشفيات جامعة المنيا تُرفع درجة الاستعدادات القصوى خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ في جميع مستشفيات جامعة المنيا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية، وتقديم الدعم المناسب لجميع الحالات الطارئة التي قد تتوافد على المستشفيات.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير العمل بشكلٍ سلس وفعال خلال العطلة، حيث تم رفع الاستعداد في أقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة ، بما يضمن توافر الطواقم الصحية اللازمة.

وأوضح ، أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، وذلك عبر تنظيم مأموريات من صيادلة التموين الطبي والإمداد التابع للمستشفيات الجامعية لتحديد وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، حرص إدارة المستشفيات الجامعية وجميع الأطقم الطبية والتمريضية على تقديم أفضل الخدمات العلاجية المتاحة لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والتمريضية والتي تهدف إلى رفع العبء عن المرضى والتخفيف من معاناتهم، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الجامعة في خدمة مجتمعها.

وقدم الدكتور فرحات، خالص التهاني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وأن يظلوا في عطائهم لخدمة المرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن تنفيذ خطة الطوارئ يشهد مشاركة فعالة من جميع العاملين في المستشفيات، من أطقم طبية وتمريضية وإداريين وفنيين، تحت إشراف مباشر من المديرين ونوابهم وبإشراف الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب.

وقال إن المستشفيات الجامعية استعدت لاستقبال مختلف الحالات الطارئة خلال اجازة العيد، لضمان توفير الرعاية الصحية الفائقة في جميع الأوقات.