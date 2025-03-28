"الأونروا": لم تدخل أي مساعدات إنسانية لغزة منذ 3 أسابيع

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ ما يزيد عن 3 أسابيع وهي أطول فترة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

وتابع لازاريني: "مرضى غزة بلا دواء والآباء لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم والجوع يزداد. خطر تفشي الأمراض بقطاع غزة يلوح في الأفق والأسبوع الماضي شهد مقتل 8 من موظفي الوكالة في قطاع غزة".

وأضاف" "ان ما يزيد عن 140 ألف شخص في غزة أجبروا على الفرار إثر أوامر الإخلاء الإسرائيلية".

وطالب بإنهاء الحصار وإعادة فتح معابر غزة لتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، كما دعا إلي الإفراج عن جميع الرهائن ووقف القصف واستئناف وقف إطلاق النار في القطاع.