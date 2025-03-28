إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 7 أشخاص حادث تصادم إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي ،عند مدخل قريه قصر الباسل بدائرة مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل بدائرة قسم شرطة إطسا، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.