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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أحمد خالد موسي لـ"البوابة نيوز": لم أقصد إحداث ضجة بمشاهد الرقص في العتاولة

المخرج أحمد خالد
المخرج أحمد خالد موسي
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علق المخرج أحمد خالد موسي علي الهجوم والانتقادات التي واجهت مسلسل العتاولة 2 فور عرض الحلقة الأولي بسبب رقصة الفنانة مي القاضي.

وقال أحمد خالد في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: لم أقصد إطلاقاً إحداث ضجة بمشهد الرقص في العتاولة، فهذا المشهد الذي يحتوي علي  رقص سبق وقدمته في الجزء الأول، ولكن لم يحدث أي تأثير.

وأكد أعتقد أيضاً أن الصدمة جاءت بسبب أن المشاهد يري مي القاضي لأول مرة في دور مختلف وجديد وهي فنانة موهوبة

ولفت إلى أنه في العام الماضي قدم أول حلقة في الجزء الأول أغنية "قنبلة الجيل" ورقصت عليها الفنانة نهي عابدين في الحلقة الثانية ولم يحدث تلك الضجة الكبيرة آنذاك التي حدثت مع رقصة مي القاضي، متابعا أعتقد أن هذا يعود إلي حالة النجاح الكبيرة التي حققها المسلسل، وأصبحت  هناك متابعة جيدة له فالجميع ينتظرونه ويشاهدونه.

المخرج أحمد خالد موسي مسلسل العتاولة 2 لـ البوابة نيوز الفنانة مى القاضي