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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه الفيوم يكرم 75 من حفظة القرآن الكريم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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كرّم المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ٧٥ فائزًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم من العاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك ضمن فعاليات المسابقة السنوية التي تنظمها اللجنة الرياضية بالشركة.

شهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات، من بينهم الأستاذ محمود عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري، والدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، والأستاذ سامح رجب، رئيس قطاع الموارد البشرية، واللواء أشرف عبد الحفيظ، مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة ورئيس اللجنة الرياضية، إلى جانب المهندس أحمد سعيد، نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الشركة، وأعضاء اللجنة الرياضية، وفريق العلاقات العامة والإعلام.

وخلال كلمته، أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار أن التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتشجيعًا للعاملين وأبنائهم على التمسك بالقيم الدينية وتعزيز الثقافة الإسلامية، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك. كما أشاد بدور اللجنة الرياضية وفريق العلاقات العامة في نجاح المسابقة وإخراجها بصورة متميزة.

من جانبه، أوضح اللواء أشرف عبد الحفيظ أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين المشاركين على مدار يومين، وفق أربعة مستويات تنافسية، مشددًا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي الديني وتشجيع الأجيال القادمة على حفظ كتاب الله وتطبيق تعاليمه في حياتهم اليومية.

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