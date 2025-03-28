سفير كزاخستان في لبنان يزور الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس، سعادة سفير جمهوريّة كزاخستان لدى الجمهوريّة اللّبنانيّة راسول جومالي، و يرجان كاليكينوف، وزير مفوض في سفارة جمهوريّة كزاخستان لدى الجمهوريّة اللّبنانيّة، في المقرّ الرئيس لمجلس كنائس الشرق الأوسط في بيروت.

جاءت هذه الزيارة بعد الدعوة الّتي تلقّاها الأمين العام البروفسور ميشال عبس من قبل دولة رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان جمهوريّة كازاخستان ورئيس الأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالميّة والتقليديّة الأستاذ ماولين اشيمباييف، للمشاركة في المؤتمر الثامن لزعماء الأديان العالميّة والتقليديّة الّذي سينعقد تحت عنوان "حوار الأديان: التآزر من أجل المستقبل"، بين 17 و18 أيلول/ سبتمبر المقبل، في عاصمة كازاخستان - مدينة استانا.

خلال اللّقاء في مجلس كنائس الشرق الأوسط، جدّد السفير الأستاذ راسول جومالي دعوته للأمين العام البروفسور ميشال عبس للمشاركة في المؤتمر طالبًا منه تقديم محاضرات عديدة حول إدارة التنوّع في المجتمعات المتعدّدة الأديان والأعراق والإثنيّات.

بدوره، شكر البروفسور عبس سعادة السفير مثنيًا على أهميّة المؤتمر في تعزيز الحوار والتلاقي وبناء الجسور بين مختلف مكونات المجتمع متطرّقًا إلى أهداف مجلس كنائس الشرق الأوسط في تقريب المسافات وترسيخ المحبّة والسلام بين الجميع. كما أضاء البروفسور عبس على عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط وأبرز البرامج والأنشطة الّتي يقوم بها.

إلى ذلك، ناقش الطرفان الظروف الّتي تمرّ بها المنطقة إضافةً إلى قضايا إنسانيّة عديدة متعلّقة بالحياة المشتركة في المجتمعات الحديثة والعمل على الحدّ من التمييز الطائفي أو العنصري. هذا وشدّدا على ضرورة تعزيز قيم المحبّة والتآخي الإنساني.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس كنائس الشرق الأوسط يسعى منذ تأسيسه وعبر مختلف برامجه إلى تعزيز التنشئة المسكونيّة، تنمية الحوار بين الأديان الهادف الى اكتشاف القيم المشتركة والفهم المتبادل، وكذلك التعاون والعمل المشترك في سبيل الخدمة الإنسانيّة والمجتمعيّة وتحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان وكرامته.



