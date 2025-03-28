أحمد خالد موسى: نجاح العتاولة يعود للثقة بيني وبين أبطال العمل

قال المخرج أحمد خالد موسي، إن مسلسل العتاولة حقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه في الجزء الأول.

وأضاف “موسي” في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لم أتوقع نجاحه الكاسح والجماهيري بتلك الطريقة؛ ولم يأخذ مسار المسلسلات الشعبية بنفس الشكل مثل دوافع البطل للانتقام والمشاهد الدموية الذي نراها في أغلب الأعمال الشعبية.

وتابع: “العتاولة يأخذ لونا مختلفا ويغرد خارج السرب فالعام الماضي قمنا بتصوير المسلسل في أكثر من بلد فكان بين مصر ولبنان والإسكندرية، وكان يسيطر عليه اللون الكوميدي أكثر ومن الممكن أن نقوم بتصنيف العمل شعبي ولكن لم يُقدم عمل مثل توليفة العتاولة عبر الشاشة الصغيرة”.

وأردف: “الحمدلله استقبلت عليه ردود أفعال واسعة وحقق نجاحاً كبيراً وهذا ليس نابعا من كلامي، ولكن وفقاً للتقارير والإحصاءات وأشار نجاح الجزء الثاني يعود للثقة بيني وبين نجوم وأبطال العمل”.