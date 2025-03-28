ads
الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 7 أشخاص حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل قريه قصر الباسل بدائرة مركز اطسا، بمحافظة الفيوم ،وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل بدائرة قسم شرطة اطسا، ووجود مصابين.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، و بالإنتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي  لتلقي العلاج اللازم. 

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.

إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب حوادث الطرق في الفيوم مستشفى الفيوم العام طريق اسيوط الصحراوي الغربي محافظة الفيوم