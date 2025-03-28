غياب مؤثر.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس غياب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الأساسي، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلجيكا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولم يتواجد الفرنسي فيرلاند ميندي وداني سيبايوس في القائمة، كما يستمر غياب الثنائي داني كارفخال، إيدير ميليتاو لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

كما شهدت القائمة تواجد الرباعي المرعب، فينييسيوس جونيور، رودريجو جوس، كيليان مبابي، وجود بيلينجهام.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي ليجانيس في المركز الثامن عشر وفي رصيده 27 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس

حراس المرمى : أندريه لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، راؤول أسينسيو، دييجو أجوادو، خيسيوس فاييخو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.