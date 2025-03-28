بعد نجاح "قطايف" .. سامح حسين يستعد لطرح فيلم "استنساخ"

طرح الفنان سامح حسين الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد “استنساخ” تأليف واخراج عبدالرحمن محمد ، والمقرر عرضه قريباً ، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

ونشر سامح الإعلان ، وعلق عليه قائلاً : “توكلت على الله ، دعواتكم الطيبة معايا يااااااارب" .

وتابع قائلاً : “ بين الواقع والافتراضي، تختلط الحقيقة بالأوهام ! | الأعلان التشويقى الأول لفيلم استنساخ | قريبًا بجميع دور العرض المصرية” .

يأتي هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان سامح حسين من خلال برنامجه “قطايف” ، والذي لاقى استحسان عدد كبير من الجمهور ونال اشادة رواد التواصل الاجتماعي .