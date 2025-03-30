غدا.. ضربة البداية للفراعنة أمام الأولاد في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

تنطلق اليوم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب من 30 مارس وحتي 19 أبريل. بمشاركة

المجموعة الأولى: المغرب، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية إفريقيا الوسطى

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية غدا الاثنين بمواجهة جنوب أفريقيا 31 مارس (الجولة الأولى) علي ملعب العربي الزاولي – العاشرة مساءً.

والجولة الثانية مصر ضد بوركينا فاسو: الخميس 3 أبريل ملعب العربي الزاولي – السابعة مساءً.

والكاميرون ضد مصر: الأحد 6 أبريل (الجولة الثالثة) - ملعب البشير – السابعة مساءً.

وتعتبر نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمثابة تصفيات لكأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي ستقام في قطر في نوفمبر المقبل.

ويخوض الفراعنة تحت قيادة المدير الفني احمد الكاس ضربة البداية غدا امام منتخب الأولاد

ويختتم منتخب مصر استعداداته للقاء جنوب افريقيا اليوم الاحد ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب جنوب

وتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ عامًا، بعدما احتل المركز الأول في تصفيات شمال أفريقيا، التي أقيمت في نوفمبر الماضي بالمغرب.

وكان أحمد الكاس اختار قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويسعي الجهاز الفني للفراعنة لتحقيق لقب البطولة، يحسب للاعبي هذا الجيل وتحقيق إنجاز قاري للكرة المصرية في هذه المرحلة العمرية والتأهل إلى كاس العالم قطر 2025

ومن ناحية اخرى أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، موافقة الدولة المصرية على استضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وبالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة في إطار حرص مصر على دعم كرة القدم الإفريقية واستضافة البطولات الكبرى، حيث تمتلك بنية تحتية رياضية متميزة وخبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات القارية والدولية.

وأشار الوزير أن استضافة البطولة تعكس ثقة الاتحاد الإفريقي في قدرات مصر التنظيمية وإمكانات البنية التحتية الرياضية مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر كل سبل الدعم لضمان نجاح الحدث وخروجه بالصورة اللائقة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة

من جانبه، يواصل منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه استعداداته المكثفة للمشاركة في البطولة في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، حيث تعد محطة مهمة نحو التأهل إلى كأس العالم للشباب في تشيلي، والمقرر إقامته في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.