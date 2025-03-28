إمام أوغلو: أردوغان حول تركيا إلى "جمهورية خوف"

الجمعة 28/مارس/2025 - 05:48 م

اتهم زعيم المعارضة التركي السجين، أكرم إمام أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بتحويل تركيا إلى "جمهورية خوف"، من خلال تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقمع المعارضين.

وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، كتب إمام أوغلو: "على مدى سنوات، قوض نظام السيد أردوغان آليات الرقابة والتوازن، وأسكت الإعلام، وأطاح برؤساء البلديات المنتخبين ليحل محلهم بيروقراطيون، وهمّش السلطة التشريعية، وأحكم سيطرته على القضاء، وتلاعب بالانتخابات".

وحذّر إمام أوغلو من أن موجة الاعتقالات التي طالت المحتجين والصحفيين خلال الأشهر الأخيرة تبعث برسالة مقلقة مفادها أنه لا أحد في مأمن.

يقبع أكرم إمام أوغلو في سجن مرمرة شديد الحراسة بإسطنبول، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بالفساد.

كما يواجه اتهامات منفصلة تتعلق بالتورط في الإرهاب، وهي مزاعم ينفيها تمامًا.

وأثار احتجازه، باعتباره أحد أبرز شخصيات المعارضة، موجة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.