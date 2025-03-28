مجهود صادق.. مصطفى شعبان يحتفل بفركش مونتاج آخر حلقات حكيم باشا

كشف النجم الكبير مصطفى شعبان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" عن آخر يوم مونتاج من مسلسل «حكيم باشا» بظهور عدد كبير من صناعه.

وأعرب الفنان مصطفى شعبان عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل قائلاً: “فركش آخر يوم فى مونتاج حكيم باشا شكرًا جزيلًا على الضيافة و الفطار واللمة الحلوة و المجهود الكبير، شكرًا شركة سينرجي المنتج تامر مرسي و الشركة المتحدة شكرًا الأخ و الفنان العزيز و قائد العمل الأستاذ عمرو درديرى المشرف العام على المشروع”.

وتابع مصطفى شعبان: “شكرًا للمخرج أحمد خالد أمين و مدير التصوير محمد خالد و المونتير الرائع محمد بكر ومهندس الديكور خالد أمين و ستايلست غادة وفيق و مهندس سلطان السمان و مهندس الصوت أشرف نجم و الاكسسوار و طاقم الإنتاج المحترف بقيادة أشرف عبد المعبود و الأستاذ طارق زهران و كل نجوم العمل خلف الكواليس”.

واختتم مصطفى شعبان منشوره قائلًا: “شكرًا لكل زملائي النجوم على هذا المجهود الصادق و الكواليس الرائعة و توجها ربنا سبحانه بهذا النجاح الكبير و الغير مسبوق في مصر و العالم العربي، شكرًا لكل الجمهور الكبير من كل مكان على المتابعة و الرسائل من كل البلاد و تعليقاتكم الرائعة كل عام وأنتم بخير و عيد سعيد عليكم جميعًا”.