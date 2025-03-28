"الكرملين" يؤكد التزام القوات المسلحة الروسية بوقف استهداف منشآت الطاقة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، التزام الجيش الروسي بشروط وقف إطلاق النار على منشآت الطاقة.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم /الجمعة/ - إنه "مع ذلك، فإن أوكرانيا لا زالت مستمرة في استهداف البُنى التحتية للطاقة الروسية”.

وأضاف أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم بخصوص وقف إطلاق النار على منشئات الطاقة مع المفاوضين الأمريكيين، مُشيرًا إلى أن “القوات المسلحة لا زالت تلتزم بهذه الشروط تنفيذا لأوامر قائدها الأعلى الرئيس فلاديمير بوتين”.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم،أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف البنى التحتية للطاقة، حيث هاجمت 3 مواقع في بيلجورد وساراتوف وسودجا، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة.

وأسفر الهجوم الأوكراني عن تدمير محطة قياس الغاز “سودجا” بضربة مزدوجة بصواريخ “هيمارس” صباح اليوم.

