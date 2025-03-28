حديقة شجر الدر بالمنصورة.. فسحة العيد للبسطاء ومحافظ الدقهلية يعلن تطويرها

تحرص الأسر علي الخروج للتنزه في عيد الفطر، لإدخال البهجة على أطفالهم و الاستمتاع بأجواء العيد.

وفى محافظة الدقهلية، تعد حديقة شجرة التابعة إلى حي غرب مدينة المنصورة،المتنفس الوحيد للمواطنين البسطاء في جميع الأعياد، وذلك بعد هدم حديقة الهابي لاند في المنصورة وهدم حديثة الحيوان.

فأصبحت ملجأ البسطاء، وسعر تذكرة الدخول رمزي ،فيما ترتفع أسعار التنزه بكافيهات، وتقتصر جميع الأندية الرياضية بالمحافظة على دخول الأعضاء.

وتستقبل الحديقة آلاف الأسر في عيد الفطر من جميع الأنحاء وقري المحافظ. والمحافظات المجاورة.

و أنشأت الحديقة على مساحة 25 فدانا تقريبا"، ولكن اليوم تقلصت مساحتها لتصل إلى 20 فدنا، وتطل بموقعها الساحر على نهر النيل، وملحق بها مشتل تابع للمحافظة.



وتتمتع بالحكايات الأسطورية المصرية لكونها أرقي حدائق المنصورة و أكبرها، حيث كانت تتميز بوجود كشك خاص بالموسيقى يأتي إليها كافة العائلات المصرية واليونانية والإيطالية للاستماع بجمال الحديقة وطبيعتها الخلابة.

و تم تجهيز الحديقة بالعديد من النباتات والزهور النادرة، وتتضمن الحديقة كافيتريا لخدمة المواطنين، وركن لألعاب الأطفال، وكما تتضمن الحديقة مسارات طويلة يمكن استخدامها في ممارسة عدة.رياضات. ومنها العدو وممارسة رياضة الباتيناج ، و شهدت الحديقة العديد من الفعاليات والأنشطة

و تم إنشاء الحديقة في وقت حديث، حيث كان تقع حديقة شجر الدر القديمة، في موقع مباني جامعة المنصورة الحالي خلف مبني كلية الطب.

، وكانت حديقة شجر الدر الحالية كانت جزيرة تقع في نهر النيل و كانت تطلق عليها مسمي “جزيرة الورد”.

محافظ الدقهلية يعلن تطويرها

اللواء طارق مروزق محافظ الدقهلية



وعقب مرور سنوات من ضيق الاماكن. الخضراء، بالمنصورة أعلن ماء بضعة أيام اللواء طارق مروزق محافظ الدقهلية

ي تنفيذ أعمال تطوير حديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومسؤولي الإدارات التنفيذية المعنية، إضافة إلى رئيس حي شرق المنصورة.



وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالمخططات الهندسية والتصميمات التي تعتمد من مجلس الوزراء.

مخطط تطوير حديقة شجر الدر



ووضع برنامج بينما ستضم حديقة شجرة الدر مطاعم مفتوحة، ومساحات خضراء، وقاعات متعددة الاستخدامات، وفندق موتيل، لضمان تحقيق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة داخل الحدائق، بما يحقق عاطدًا إيجابيًا للمحافظة ويسهم في توفير متنفس حضاري للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي يسعى إلى تنفيذ توجيهات الدولة في تيسير الإجراءات لتحقيق اعلي معدلات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاستجابة لمطالبهم مشددًا على أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الترفيهية بالمحافظة.

وجدول زمني بمراحل التنفيذ يتم الالتزام به ومتابعة تنفيذه خطوة بخطوة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، بما يلبي تطلعات أهالي المنصورة.