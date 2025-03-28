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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويحدد موقع انطلاق الصواريخ شمال الليطاني

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أدان الجيش اللبناني، تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان بذريعة إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنه تمكن من تحديد موقع انطلاق الصواريخ شمال نهر الليطاني، وباشر  التحقيق لتحديد هوية مطلقيها.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد اعتداءاته على لبنان متذرعًا بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، فاستهدف مناطق مختلفة في الجنوب وصولًا إلى بيروت في انتهاك سافر ومتكرر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه، وتحدٍّ للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان، أن الجيش من تحديد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر – النبطية شمال نهر الليطاني، وباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في مختلف المناطق تعمل على مواكبة الحركة الكثيفة للمواطنين، داعية إلى الالتزام بتوجيهات هذه الوحدات حفاظًا على سلامتهم، كما يستمر الجيش في اتخاذ التدابير اللازمة ومواكبة التطورات عند الحدود الجنوبية بغية ضبط الوضع.
 

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