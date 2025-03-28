تعريفات ترامب تهز الثقة في صعود أسواق المال الأوروبية

/ توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي سياسة التعريفات الجمركية غير المنتظمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هز الثقة في صعود أسواق المال الأوروبية.

وقالت منصة " ياهو فاينانس " - في تقريرها اليوم /الجمعة/- إنه يمكن لطفرة الإنفاق العام المخطط لها أن تنعش اقتصاد منطقة اليورو الذي لا يزال بطيئًا في مواجهة مخاطر الحرب التجارية.

وقال كبار مديري الأصول إنهم أحجموا أو خفضوا الرهانات على اليورو أو قلصوا صفقات الأسهم الأوروبية الصاعدة، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن تعريفات تجارية متبادلة في 2 أبريل المقبل.

وقال كثيرون إن ما يسمى بتجارة يوروفوريا التي دفعت الأسهم الألمانية إلى أفضل ربع لها منذ 2022 واليورو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق من مارس الجاري أخذت بالفعل في الاعتبار معظم مكاسب التحفيز الاقتصادي المتوقعة.

وذكرت المنصة أنه إذا قررت إدارة ترامب دفع الشركاء التجاريين نحو حرب تجارية، فسيكون ذلك هبوطيًا بالنسبة للأسهم الأوروبية “.

وقال إدموند دي روتشيلد، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في إحدى الشركات أنه لا يتوقع مكاسب كبيرة للأسهم الأوروبية.

وكانت الأسواق العالمية مضطربة يوم أمس /الخميس/ بعد إعلان ترامب عن فرض ضريبة بنسبة 25 % على واردات السيارات، حيث انخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة تصل إلى 2 %، حيث تم محو مليارات اليورو من أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية.

