مشاهد مرعبة من زلزال ميانمار.. إعلان حالة الطوارئ.. انهيار مئات المنازل وتوقعات بآلاف القتلى

الجمعة 28/مارس/2025 - 05:49 م

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط ميانمار اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أدى إلى تصدّع بعض الطرق في العاصمة نايبيداو، كما امتد تأثير الزلزال إلى تايلاند، وشعر به سكان في الصين.

ووفقًا للهيئة، تم تحديد مركز الزلزال على بعد 16 كيلو مترًا شمال غرب مدينة ساغاينغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

وبعد 12 دقيقة من الزلزال الأول، شهدت ميانمار هزة أخرى بلغت قوتها 6.4 درجة.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الميانمارية أي حصيلة رسمية للضحايا، في ظل صعوبة الحصول على معلومات بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد تحت الحكم العسكري منذ عام 2021.

ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مسؤول في ميانمار أن أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة نايبيداو أصبح "مركزًا يضم عددًا كبيرًا من الضحايا" جراء الزلزال.

من جانبه، أكد طبيب، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المستشفى ذاته سجل وفاة نحو 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته الوكالة.

كما أفادت التقارير بانهيار أسقف بعض المباني و تصدّع الطرقات في نايبيداو بسبب قوة الزلزال.

في ظل هذه الأوضاع، أعلن المجلس العسكري الحاكم حالة الطوارئ في ست مناطق، ووجّه نداءً للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية.

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