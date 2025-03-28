البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الأحد المقبل، موضحاً أن تفاصيل الحسابات الفلكية لا يعتدى بها إلا بعد عرضها على فضيلة المفتى وهو من يعلن الرؤية الشرعية حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.



وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحسابات الفلكية أثبتت صحتها لاسيما ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذي أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر، منوهاً إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان أى أن الإقتران قد حدث بالفعل والهلال قد ولد.



وأشار إلى أن معهد الفلك يشارك بـ 7 لجان لاستطلاع الهلال بالتنسيق مع دار الافتاء التى ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025، لافتاً إلى أن الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9: 12 دقيقة.