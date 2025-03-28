على هامش يوم اليتيم.. أندية وادي دجلة تحتضن نهائي بطولة الجسور

استضافت أندية وادى دجلة المباراة النهائية لبطولة الجسور لكرة القدم في فرع النادي بالمعادي مساء أمس الخميس، ضمن جهود إدارة الأندية المستمرة لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الفئات المستحقة، من خلال توفير فرص رياضية وتنموية لدمج الشباب في أنشطة هادفة تساهم في بناء مجتمع متماسك.

ووفرت إدارة أندية وادى دجلة جميع الإمكانيات والتجهيزات اللازمة في فرع المعادي لضمان نجاح المباراة، حيث تم تجهيز الملاعب بأعلى معايير الجودة، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية، مما ساهم في خلق بيئة مثالية للمباراة واللاعبين.

وتوج فريق فرسان المستقبل بالبطولة بعد تغلبه على فريق شعلة الأمل بنتيجة 1-0، حضر المباراة عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادي دجلة الرياضي، الذي قام بتسليم الجوائز للفريق الفائز واللاعبين المميزين.



كما حضر المباراة كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والإعلامي نور شعبان، مؤسس مبادرة جسور، وياسمين الحجري، المدير التنفيذي لجمعية سند، وخلود موسى، مدير إدارة الاستدامة، ومحمد عفيفي، الإعلامي والمعلق الرياضي.



وشهدت المباراة حضور عددًا كبيرًا من الجماهير، مما أضفى مزيدًا من الحماسة على المباراة وأثرها الاجتماعي، وسط تغطية إعلامية موسعة التي تفاعلت بشكل واسع مع الفعالية وأبرزت تأثيرها في تعزيز القيم الاجتماعية والرياضية.



يُذكر أن بطولة الجسور، هي مبادرة شبابية أطلقها مجموعة من شباب خريجي دور الأيتام بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف كسر الحواجز وتعزيز التواصل بين الأيتام وبقية أفراد المجتمع. وقد تم تنظيم البطولة لتعزيز الدمج الاجتماعي للأيتام وخريجي دور الرعاية، من خلال توفير فرص التفاعل بينهم وبين أفراد المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتولى أندية وادى دجلة اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات المجتمعية، وتعتبرها جزءًا أساسيًا من رسالتها في تعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في تطوير المجتمع. وتسعى دائمًا إلى استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية والاجتماعية، التي تساهم في دمج الشباب ودعم الفئات المستحقة، وتوفير فرص تنموية لهم.