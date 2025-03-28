رواية أصدقائي للكاتب هشام مطر تفوز بجائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية الأمريكية

فازت رواية «أصدقائى» للكاتب العالمى هشام مطر بجائزة دائرة نقاد الكتب الوطنية الأمريكية لهذا العام، وهى جائزة أدبية مرموقة تمنحها دائرة نقاد الكتب الوطنية الأمريكية كل عام للكتابة المتميزة، وتسعى من خلالها إلى تعزيز الحوار الوطنى حول القراءة والنقد والأدب.

‎وقال رئيس لجنة تحكيم الجائزة "ديفيد فارنو" إن رواية مطر تُقدّم "قصة آسرة وجميلة عن المنفى، والهوس الأدبي، والمؤامرات السياسية"، وهي "توثّق ثلاثة عقود قضاها رجل ليبي في لندن، والصداقات التي أقامها هناك وهو في غربةٍ مُرغمة عن عائلته ووطنه".

‎وتدور رواية «أصدقائى» حول رحلة تأملية شخصية وعميقة فى مفهوم الصداقة وكيف تتقاطع مع مواضيع مهمة مثل الهوية، والفقد، والمنفى، واستكشف «مطر» من خلال الرواية علاقاته مع أصدقائه، ليس فقط كبشر لهم دور فى حياته، ولكن كأشخاص شكلوا رؤيته للعالم.

‎واستعرض «مطر» أيضًا رحلاته ولقاءاته فى أماكن متعددة، حيث تأمل العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبين القيم الشخصية والعالم الخارجى من خلال لحظات من الحميمية والتأمل، كما تطرقت الرواية إلى مسائل عميقة مثل الحب، الولاء، والذاكرة بأسلوبه الذى يمزج بين الشعرية والفلسفة.

‎وعبر صفحات الرواية، قدم «مطر» تأملا عميقا حول العلاقات الإنسانية وما تعنيه فى حياة الفرد، ومن هذا المنطلق فهى ليست فقط رواية عن الصداقة، بل عن السعى لفهم الذات والعالم من خلال هذه الروابط التى تكون أحيانًا هشة وأحيانًا أخرى متينة ومؤثرة بشكل لا يُنسى.

‎وتأسست دائرة نقاد الكتب الوطنية فى إبريل 1974 بمدينة نيويورك على يد الأعضاء المؤسسين جون ليونارد، نونا بالاكيان، وإيفان ساندروف بهدف توسيع دائرة النقاش الأدبى على المستوى الوطنى، وهى تضم حوالى 800 عضو، يشملون نقاد الكتب، والمؤلفين، والمدونين الأدبيين، والعاملين فى مجال النشر، ومحبى الأدب.

‎وتُمنح جوائز دائرة نقاد الكتب الوطنية فى شهر مارس من كل عام للأعمال الأدبية المنشور فى الولايات المتحدة فى ست فئات: السيرة الذاتية، السيرة، النقد، الرواية، غير الخيالى، والشعر.

‎وتعتبر هذه الجوائز الوطنية الأدبية الوحيدة التى يتم اختيارها من قِبَل النقاد أنفسهم، بالإضافة إلى ذلك، يتم منح جائزتين بتصويت الأعضاء، وهما: جائزة جون ليونارد لأفضل كتاب أول فى أى نوع أدبي، وجائزة جريج باريوس للكتاب المترجم لأفضل كتاب مترجم إلى الإنجليزية ومنشور فى الولايات المتحدة.

‎كما تكرّم دائرة نقاد الكتب الوطنية كل عام أحد أعضائها بجائزة نونا بالاكيان للتميز فى المراجعات الأدبية، وتمنح جائزة إيفان ساندروف للإنجاز مدى الحياة وجائزة تونى موريسون للإنجاز لكاتب أو محرر أو ناشر أو مؤسسة أدبية متميزة.