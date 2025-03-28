تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تصدر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري قائمة أفضل اللاعبين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لشبكة "فوتو ماب" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم فإن محمود تريزيجيه هو افضل لاعب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وحصل محمود تريزيجيه على تقييم فني بلغ 8.17 درجة يليه المغربي حكيم زياش بواقع 7.93، وجاء في المرتبة الثالثة النجم محمد صلاح بتقييم 7.83.

ونجح محمود تريزيجيه في تسجيل 5 أهداف مع منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم محتلا بها وصافة ترتيب الهدافين.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.