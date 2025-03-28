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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 50،251 شهيدا و114،025 مصابا

غزة
غزة
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ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفا و251 شهيدا، و114 ألفا و25 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 896 شهيدا و1984 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 43 شهيدا بينهم اثنان جرى انتشالهما، و115 إصابة، وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.. مشيرا إلى أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.
 

غزة الاحتلال الإسرائيلي