بالانفوجراف|الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٤٠ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدام، حيث تناول الاجتماع جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، وجهود الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وخلال هذا الأسبوع ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من السادة الوزراء، كما عقد رئيس رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية، وذلك بحضور كل من الفريق كامل الوزير،نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من السادة الوزراء

وتفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروع استصلاح الجهاز لمساحة 650 ألف فدان بشرق العوينات لتعزيز الأمن الغذائي، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا مع الدكتور مجدى السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك مصر وبحث معه زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية وتوطين تكنولوجيا صناعتها في مصر والتصدير للخارج.

كما شهد "فاروق"، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة، فضلا عن توقيع عقد اتفاق بين مركز البحوث الزراعية وشركة السعودية الخضراء للتطوير الزراعى لإنتاج المخصبات الزراعية ومحسنات التربة في منطقة النوبارية.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاعات الوزارة الخدمية برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية، كما أعلن الوزير، أن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية، وذلك بعد قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان بنشر القرار على صفحتها الرسمية

بينما نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات تشمل مواد توعوية ونصائح خمسة، لمزارعي القمح، والتي يجب مراعاتها خلال هذه المرحلة الحالية من عمر المحصول: مرحلة النضج وامتلاء السنابل، كما افتتح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ورشة عمل حول الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء في مصر بمدينة الداخلة بالوادي الجديد، كذلك أعلن الحجر الزراعي المصري عن انتهاء جلسات التشاور الخاصة بهيئة تدابير الصحة النباتية التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي عُقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بروما.

كما أعلنت الحدائق التابعة للوزارة وهي الاسماك بالقاهرة وحدائق الحيوان بالمحافظات استعدادها لاستقبال المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك، كذلك ذاعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، المشاركة في الدورة التدريبية حول: مفهوم تقييم المطابقة لإصدار الشهادات للمنتجات والعمليات والخدمات طبقاً لمواصفة الأيزو، بمقر المعهد القومي للمعايرة، والمنظم من خلال مشروع "تجارة"، كذلك تم عقد إجتماع للجنة الفنية الزراعية التونسية المصرية افتراضياً لبحث سبل تبادل الخبرات فى مجال تحليل متبقيات المبيدات، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي ٥٣٣٦ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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