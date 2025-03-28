فريق البحيرة يحصد لقب كأس مصر للكرة الشراب والجيزة الثاني و الأقصر الثالث

اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للكرة الشراب، التي أقيمت لأول مرة بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة تحت رعاية اتحاد كرة القدم المصري، حيث استضاف ملعب مدرسة السلحدار المباراة النهائية وسط أجواء جماهيرية حماسية.

و تُوّج فريق أصدقاء عبدالله مكرم من محافظة البحيرة بلقب البطولة، بعد تحقيقه المركز الأول.

فيما جاء فريق أصدقاء ميت عقبة من محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب فريق أرمنت من محافظة الأقصر، وجاء فريق الطواحين من محافظة سوهاج في المركز الرابع.

وشهدت البطولة مشاركة 256 فريقًا من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في عودة تاريخية للكرة الشراب إلى الساحة الرياضية المصرية.

ونجحت الشركة المتحدة للرياضة في تنظيم البطولة بشكل مميز، ليكون بمثابة انطلاقة جديدة لعودة البطولات الشعبية، ودعم المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وحضر مراسم التتويج كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأستاذ محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة سيتي للإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، والبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي الحاصل على ذهبية أولمبياد باريس 2024.