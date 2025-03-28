رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعية و معهدي الكبد و الأورام بالمنوفية

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية علي إستعداد المستشفيات الجامعية ومعهدي الكبد القومي و الأورام بالجامعة لاستقبال الحالات المرضية و الطارئة ورفع درجة الإستعداد بهما خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد القاصد علي توافر المستلزمات الطبية والأدوية و المخزون الاستراتيجي من الأرصدة في بنك الدم و التأكد من عمل أجهزة الأشعة المقطعية و المعامل بكفاءة، لتوفير خدمة طبية متكاملة بالمستشفيات الجامعية خلال فترة العيد ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

كما وجه الدكتور أحمد القاصد برفع درجة الإستعداد بأقسام الطوارئ، وقسم الطب الشرعي والسموم بالمستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بالأقسام الطبية المختلفة ،وتنظيم الأجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية بالمستشفيات ومعهد الكبد؛ ومستشفى معهد الأورام لتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية بأقسام الإستقبال و الطوارئ وعلاج الحالات الحرجة والسموم والجراحة والعظام.