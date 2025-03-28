غرفة عمليات داخل وزارة الرياضة لمتابعة استعدادات إجازة عيد الفطر.. صبحي يوجه المديريات بالمحافظات لفتح مراكز الشباب بالمجان أمام الجمهور

تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بغرفة عمليات تضم عدد من قيادات الوزارة فى قطاع الشباب لمتابعة استعدادات مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لاستقبال الجمهور فى مراكز الشباب خلال اجازة عيد الفطر.

ويتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، استعدادات كافة مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات مع القطاعات المعنية بالوزارة؛ إطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الفطر.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” تأتى فى إطار الدور المجتمعى لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام العيد الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

ووجه وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة مديرى مديريات الشباب والرياضة وقيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر ،واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

وجهزت وزارة الشباب والرياضة العديد من مراكز الشباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى والنجوع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف؛ لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر ، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف فى هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة فى النطاق الجغرافى لمراكز الشباب، والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وأنشطة ترفيهية و ملاهى وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.