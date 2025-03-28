الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 129 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 21 – 27 مارس 2025).



أبرز الأنشطة والفعاليات:

الأحد 23 مارس:

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الاثنين 24 مارس:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وبدء العمل بها اليوم بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، كما أكدت حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين على أرض المحافظات، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية، وذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024.

*الثلاثاء 25 مارس:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجتماعاً اليوم عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة السادة محافظي الفيوم و الإسكندرية و القاهرة، والجيزة وجنوب سيناء و أسوان ونواب محافظي مطروح والأقصر وذلك بحضور كل من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و السيد/ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد / طارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد / محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة .

*الأربعاء 26 مارس:*

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع السابع والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي مدبولى علي أهمية رفع حالة الطوارئ من جانب جميع الأجهزة والجهات المعنية في إجازة عيد الفطر ومنع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية.

*الخميس 27 مارس:*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بأجازة العيد، وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، و فرعية بالمراكز و المدن والأحياء التابعة لها لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر و التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية و كافة الجهات المعنية و الخدمية داخل المحافظة .