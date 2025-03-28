برشلونة يتلقى ضربة موجعة بإصابة أولمو ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة لاعبه داني أولمو، التي تعرض لها في مباراة أوساسونا، المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

فاز برشلونة على ضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة، أمس الخميس، في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك، وتأجلت بسبب وفاة طبيب نادي برشلونة.

وغادر داني أولمو مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدقيقة 28، متأثرًا بإصابة عضلية، أجبرته على عدم استكمال اللقاء.

تفاصيل إصابة أولمو ومدة غيابه

وكشف برشلونة في بيان رسمي عن خضوع داني أولمو لفحوصات طبية دقيقة، اليوم الجمعة، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة المقربة اليمنى.

وأكد البيان أن الفترة المتوقعة لغياب أولمو عن الملاعب تمتد لثلاثة أسابيع، مما يمثل ضربة قوية لخطط برشلونة في الفترة الحاسمة المقبلة من الموسم.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حرج من الموسم، حيث يتنافس برشلونة على عدة جبهات، بما في ذلك الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا.

ويعد أولمو من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب الألماني هانز فليك، إذ سجل 8 أهداف وصنع 5 في 28 مباراة خاضها مع برشلونة.

وتثير إصابة داني أولمو حالة من القلق داخل أروقة نادي برشلونة، خاصة وأن اللاعب عانى من عدة إصابات منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني في صيف 2024.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب.