القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هــ

وجاء نصها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بالخير واليمن والبركات، إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون بأنهم كانوا وسيظلوا الدرع الواقى للوطن والحصن المنيع الذى يصون للشعب إنجازاته وتاريخه الحضارى المجيد ، كما أنهم يجددون العهد للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على المسئولية الوطنية التى كلفتموهم بها فى الدفاع عن أمن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون مقدساته، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".



كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بهذه المناسبة.



كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.