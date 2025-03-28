7 منافذ لصرف ألبان الأطفال خلال إجازة عيد الفطر بالفيوم

أعلنت مديرية الصحة بالفيوم منافذ صرف البان الأطفال خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 7 منافذ فى الإدارات الصحية بالمحافظة، وهي مركز طبي الحادقة فى الادارة الصحية لبندر الفيوم ووحدة قرية العزب الصحية فى ادارة مركز الفيوم ووحدة قرية قلمشاه فى إدارة إطسا الصحية ومركز طبى سنورس في الإدارة الصحية بالمركز ومركز طبي طاميه فى إدارة طامية الصحية ووحدة قرية المشرك قبلى فى الادارة الصحية فى مركز يوسف الصديق ومركز طبى أبو جنشو في إدارة أبشواى الصحية.



وأشارت الدكتورة ميرفين زين العابدين مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة فى مديرية الصحة بالفيوم، إلى أنه تم تخصيص مركز طبى كيمان فارس بمدينة الفيوم لفحص المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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